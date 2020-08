JN Ontem às 23:38 Facebook

Dois golos de Mbemba para o F. C. Porto e outro de Vinícius para o Benfica. Mesmo reduzidos a dez elementos desde a primeira parte, os dragões conquistaram a Taça de Portugal, depois do campeonato. É a 25.ª dobradinha da história do futebol português e a 8.ª do F. C. Porto.