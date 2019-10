Hoje às 20:09 Facebook

Veja os vídeos das principais incidências da receção do Paços de Ferreira ao Sporting, esta noite de quinta-feira, no estádio Capital do Móvel.

O Sporting adiantou-se no marcador com um golo de Luiz Phellype, aos 11 minutos.

Mesmo em cima do intervalo, Bruno Fernandes esteve perto do segundo tento leonino, mas Ricardo Ribeiro estava atento.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, André Micael cabeceou por cima da barra após livre da esquerda.

Douglas Tanque empatou para os pacientes aos 74 minutos, de cabeça, após canto de Bruno Teles.

Penálti de Luiz Carlos. O médio dos castores cortou bola com a mão após livre de Bruno Fernandes, que tratou de converter o castigo máximo e recolocar os leões na frente do marcador.