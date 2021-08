André Manuel Gomes e Sara Gerivaz 10 Agosto 2021 às 21:01 Facebook

Infetados com covid-19, João Benta e Tiago Machado não alinharam à partida da quinta etapa da Volta a Portugal, que ligou Águeda à Senhora da Assunção, em Santo Tirso, mas a equipa comandada por José Santos não se deu por vencida.

Daniel Freitas saltou para o topo da geral individual, com 42 segundos de vantagem sobre Alejandro Marque do Atum General-Tavira e 47 segundos de Amaro Antunes da W52-F. C. Porto.

O britânico Mason Hollyman da Israel Cycling Academy venceu isolado na chegada ao alto da Senhora da Assunção, conquistando a primeira vitória da carreira.