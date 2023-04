Luís Antunes, em Milão 19 Abril 2023 às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Os encarnados contam com o apoio de cinco mil adeptos no estádio e, hoje de manhã, muitos deles começaram a fazer-se sentir nos principais pontos da cidade italiana.

Os encarnados vivem um período complicado, ao registarem três derrotas seguidas, duas delas no campeonato e que valeram a aproximação do F. C. Porto ao primeiro lugar, agora a apenas quatro pontos de distância. Esta noite, Florentino deve regressar ao onze, depois de cumprir castigo. O jogo com o Inter é às 20 horas.