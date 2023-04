Apesar de serem adversários na estrada, Luís Gomes da Kelly Simoldes-UDO e Rafael Silva da Efapel Cycling são amigos de longa data. Os dois gaienses venceram a terceira etapa do Grande Prémio O Jogo que vai ficar para a História da modalidade.

Foram precisos 20 minutos de análise e ponderação e nem o "Photo-Finish" conseguiu decidir. Para os dois amigos, o resultado não poderia ter sido mais justo e especial.

Depois de um dia longo com duas etapas e muita emoção, a caravana do 11.º Grande Prémio O Jogo viaja para Boticas, para a etapa rainha da corrida. Mauricio Moreira da Glassdrive-Q8-Anicolor segue com a camisola amarela.