No ano passado, o ciclista de 25 anos foi constituído arguido no âmbito da operação "Prova Limpa", que marcou a época de 2022 e afastou a W52-F. C. Porto do pelotão (equipa na qual correu de 2019 a 2021), tendo sido "dispensado" da Efapel antes da Volta a Portugal.

No início do ano, a investigação não confirmou o envolvimento do corredor na posse e uso de substâncias proibidas e o Ministério Público arquivou o inquérito. Francisco Campos sempre reclamou a sua inocência e este sábado, em Barcelos, deixou recados "a quem não acreditou".

O primeiro líder do 11.º Grande Prémio de Ciclismo O Jogo integra a equipa da Fonte Nova-Felgueiras, equipa de clube que surgiu esta época.