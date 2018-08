Delfim Machado 01 Maio 2018 às 15:30 Facebook

O jogo disputou-se no Campo de Jogos de Gonça, na freguesia de Gonça, em Guimarães, e opôs o GD Unidos do Cano ao GD Souto e Gondomar.

Nas imagens recolhidas pelo Facebook "Notícias das Taipas", pode ver-se que tudo começa com o desentendimento entre dois jogadores adversários junto à linha lateral, perto do final do jogo. Os colegas de ambas as equipas saem em auxílio de cada um, gerando-se uma confusão que acabou com o guarda-redes suplente do GD Souto e Gondomar de cabeça perdida.

Depois de alegadamente agredir um jogador da própria equipa, o guarda-redes é expulso e "atira-se" ao árbitro, primeiro com um encosto de cabeça e depois com um murro. O agressor é prontamente afastado pelos colegas, mas volta novamente à carga, tentando agredir outra vez o árbitro, contudo sem sucesso.

Apesar da agressão, a partida continuou e acabou com a vitória do GD Unidos do Cano, por 3-1, o jogo que contava para a 13ª jornada da 2ª Divisão da Associação de Futebol Popular de Guimarães.

O guarda-redes suplente da equipas GD Souto e Gondomar, da Associação de Futebol Popular de Guimarães, foi suspenso por 12 meses, segundo anunciou aquela estrutura associativa, em comunicado.

Adão Nuno Vaz Mendes, o jogador, fica com a licença número 624 suspensa na sequência das agressões ao árbitro da partida, no jogo deste sábado que contou para a 13ª jornada da Associação de Futebol Popular de Guimarães, e que opôs o GD Unidos do Cano ao GD Souto e Gondomar.

Contactado pelo JN, o presidente do GD Souto e Gondomar, André Ribeiro, disse que "o clube não se revê em atitudes de violência" como a que "foi praticada por um atleta". O dirigente lamenta ver o clube associado a este tipo de atitudes, mas assegura que o GD Souto e Gondomar "não tem histórico de violência, é um clube de respeito e organizado".