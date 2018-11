Guarda-redes espancado durante batalha campal

Delfim Machado 20 Novembro 2018 às 16:49 Facebook

Twitter

Depois da expulsão do treinador e guarda-redes suplente do Gonça, as escaramuças deram-se junto ao balneário. Entretanto, os jogadores de ambas as equipas largaram o jogo para ajudar e gerou-se uma batalha campal que envolveu ainda adeptos do Silvares que conseguiram entrar para a zona de acesso restrito.

O jogador do Atlético Clube de Gonça foi sujeito a pequena cirurgia ao nariz e ficou com hematomas na cabeça e joelhos. Apesar das acusações do guarda-redes a elementos da direção do Silvares, o clube já veio desmentir a versão dos acontecimentos.