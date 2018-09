JN 27 Setembro 2018 às 16:09 Facebook

"Hoje, quase peguei o carro e fui para o Seixal", disse o ex-jogador brasileiro nas stories do Instagram, acrescentando que "é o hábito, a gente sente falta".

No vídeo, Luisão agradeceu também todas as mensagens que os seguidores lhe têm enviado.

O ex-defesa de 37 anos esteve no Benfica durante mais que uma década e chegou a acordo para a rescisão do contrato, que terminava no fim da corrente temporada.