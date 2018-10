30 Outubro 2018 às 15:52 Facebook

Artur fez carreira na Liga com as camisola de Beira-Mar, Marítimo e Arouca, com a qual disputou a Liga Europa em 2016/2017. Aos 34 anos, mantém as suas qualidades intactas, como o comprova o golo que fechou a goleada, por 4-0, diante do Fiães, no jogo que abriu a sétima jornada da Divisão de Elite de Aveiro.