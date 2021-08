André Manuel Gomes e Sara Gerivaz 10 Agosto 2021 às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Devido à escalada de casos de covid-19 dentro do pelotão e na organização da Volta a Portugal, o diretor sublinhou que o cenário de terminar com a prova está em cima da mesa, e caso a situação se venha a descontrolar, terá mesmo que acontecer.

No entanto, Joaquim Gomes garantiu também que as linhas de contágio estão identificadas, mas que situação será reavaliada "meio dia de cada vez", com a certeza de que a Volta a Portugal terminará em Viseu, no próximo dia 15 de agosto.