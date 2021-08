André Manuel Gomes e Sara Gerivaz 11 Agosto 2021 às 20:51 Facebook

No dia em que a equipa do camisola amarela abandonou a Volta a Portugal devido à covid-19, quem partiu como líder em Viana do Castelo foi Alejandro Marque do Atum General-Tavira, segundo classificado da geral individual, que escreveu "Daniel Freitas" na camisola em homenagem ao colega da Rádio Popular-Boavista.

Na chegada a Fafe, o corredor do Atum General-Tavira manteve a liderança, com Amaro Antunes da W52-F. C. Porto a cinco segundos.