Com a vitória do uruguaio, a Efapel arrecadou a quinta conquista na Volta a Portugal, depois de ter vencido três vezes com Rafael Reis e uma com Frederico Figueiredo.

Maurício Moreira atacou no último quilómetro e surpreendeu a concorrência, ganhando mais oito segundos ao camisola amarela, Amaro Antunes.

Depois de já ter dado cartas esta temporada no Grande Prémio Douro Internacional e na Volta ao Alentejo, o ciclista parte como um dos principais favoritos à vitória da Volta a Portugal, mas para isso terá que recuperar 42 segundos ao grande vencedor da Volta a Portugal do ano anterior.

O contrarrelógio final está marcado para este domingo, em Viseu.