Pinto da Costa apoia equipa da W52-F. C. Porto no arranque da Volta

Amante de ciclismo, o presidente dos azuis e brancos fez questão de marcar presença no prólogo da Volta a Portugal, e demonstrou, uma vez mais, satisfação pela parceria que o clube estabeleceu já há alguns anos com a W52.

Pinto da Costa esteve no autocarro da equipa, a dar uma palavra de ânimo aos corredores, e mostrou-se satisfeito por poder contar, este ano, com Jóni Brandão no lote de ciclistas do coletivo.

Com a vitória de Amaro Antunes, na edição especial de 2020 da Volta a Portugal, a W52-F. C. Porto confirmou a quinta vitória consecutiva na prova rainha do ciclismo nacional.