Antes da partida do pelotão para a primeira etapa em linha da 82.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, o Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho abriu portas para homenagear um homem da terra.

Moderno e interativo, o espaço dedicado ao antigo ciclista, que morreu em 1984 na sequência de uma queda na Volta ao Algarve, alberga as memórias dos momentos mais marcantes da sua carreira.

O momento de celebração contou com a presença de João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que destacou a importância do museu para aumentar a cultura desportiva do país.