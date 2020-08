Vieira: "A Champions é um motivo de orgulho e confirma o prestígio do Estádio da Luz"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica considera que a escolha do Estádio da Luz para receber a final da Liga dos Campeões é um "motivo de orgulho" e considera que o desporto tem tido um grande papel no regresso, aos poucos, da normalidade.

Portugal foi o país escolhido para receber a fase final da Liga dos Campeões, que começa esta quarta-feira com o duelo entre a Atalanta e o PSG. O Estádio da Luz e de Alvalade foram os palcos escolhidos o que, para Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é um "motivo de orgulho".

"Para Portugal e para Lisboa, esta decisão reconhece a forma como o nosso país tem conseguido fazer face a esta grave pandemia. Portugal é um destino turístico de excelência que garante qualidade e segurança a todos os níveis. Para o Benfica, a escolha do nosso Estádio para mais uma final de uma competição europeia, a terceira [duas Champions League e um Campeonato da Europa] desde a inauguração há 17 anos, é um motivo de orgulho e confirma o prestígio do Estádio da Luz", afirmou em entrevista à iSportconnect, considerando que a decisão da UEFA em concluir as provas europeias "diminuiu as perdas".

"Ao garantir a conclusão dos jogos finais da Liga dos Campeões deste ano, as perdas que esta pandemia causou a todos os níveis foram minimizadas ao máximo. É importante para a integridade da competição - mesmo com os jogos à porta fechada - concluir a edição deste ano para que, em setembro, altura em que se inicia a nova edição, o ano anterior esteja totalmente decidido. O desporto e o futebol em particular têm desempenhado um papel absolutamente decisivo para que a sociedade gradualmente sinta que a vida começa a voltar ao normal. Ainda assim, uma normalidade muito condicionada, é certo, mas o retorno dessa paixão que atravessa todas as camadas sociais, o retorno das competições nacionais e internacionais reforça a confiança de que conseguiremos superar este momento difícil e regressar o mais rápido possível à vida que tínhamos", concluiu.