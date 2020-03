Vieira apela à criação de "onda vermelha" para renovar o título

Ontem às 22:14 Facebook

O presidente do Benfica manifestou, esta quarta-feira, confiança na conquista do bicampeonato de futebol. Na gala de aniversário do clube, Luís Filipe Vieira garantiu que a SAD vai apresentar em breve resultados financeiros "históricos" e comentou as buscas da PJ à sociedade que lidera.

No discurso na gala do 116.º aniversário do clube, o presidente do Benfica disse ter "enorme confiança e ambição no futuro". "Inspiremo-nos na mágica conquista da época passada, para rapidamente darmos uma resposta", disse Luís Filipe Vieira.

"Se nada estava ganho quando tínhamos sete pontos de avanço, muito menos nada está perdido quando temos apenas um ponto de atraso", salientou o líder das águias, admitindo que o campeonato será "disputado até ao fim". "Nunca entraremos em depressão, estamos fortes, ambiciosos e muito focados", reforçou, manifestando "enorme confiança" de que o Benfica juntará à Supertaça a renovação do título e a Taça de Portugal.

"Apelo à criação de uma onda vermelha, já com a viagem marcada para Setúbal, no próximo sábado", pediu Luís Filipe Vieira. "Nós só queremos o Benfica campeão", realçou, anunciando que, daqui por uns dias, a SAD apresentará "resultados financeiros históricos", no clube e em Portugal.

Quanto às buscas da PJ, realizadas esta quarta-feira à SAD, disse estar "muito tranquilo", considerando que a operação policial terá como objetivo "desviar as atenções", quando o futebol é uma das atividades lusas de maior destaque, no panorama internacional.

"Os lucros e bons resultados financeiros que apresentamos, a obra feita são bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e sumiços financeiros e que é um contribuidor líquido para o país e não um sorvedor dos impostos de todos nós. Que prestigia o país, que traz riqueza para Portugal e que demonstra boa saúde financeira e um percurso notável de recuperação de uma situação de partida bem difícil como todos se recordam", atirou, ainda, Luís Filipe Vieira.