A continuidade de Jesus, a nega do Nacional e o fim do uso de balneários: Vieira quebra o silêncio

Em dia de aniversário, o presidente do Benfica quebrou o silêncio e abordou o momento do clube, assumindo "inteira responsabilidade" pelos resultados. Vieira garantiu ainda que Jorge Jesus vai continuar no comando técnico e que, caso na próxima época não haja imunidade de grupo, a equipa "nunca mais se equipa em nenhum balneário".

Assumo a inteira responsabilidade pelo que está a acontecer ao Benfica

O Benfica completa, este domingo, 117 anos mas o ambiente não é de grande festa. Além da pandemia, que não permite a realização da habitual gala, os encarnados atravessam uma má fase de resultados, numa semana em que também disseram adeus à Liga Europa, diante do Arsenal. Luís Filipe Vieira assinalou a data - "hoje é um dia muito especial, singular em Portugal e em todo o Mundo, onde todos nos sentimos vaidosos" - mas foi a atual fase do clube que mereceu maior atenção e respostas, com uma garantia: "ninguém baixou os braços".

"Até a conquista do título ser matematicamente possível, vamos lutar para ser campeões. Temos a Taça [de Portugal] para conquistar. Já ganhámos um campeonato com oito pontos de atraso. Só assim vale pensar ser Benfica. Para isso, é importante estarmos juntos, que os adeptos e sócios apoiem a equipa. Temos de estar unidos, a pensar sempre que é possível lá chegar", começou por dizer o presidente do Benfica à BTV, assumindo ainda a "total responsabilidade" pelo momento dos encarnados. Mas sem esquecer, também, o surto de covid-19 que o plantel viveu.

É revoltante a pressão que fazem ao treinador, ao presidente e aos dirigentes

"Assumo a inteira responsabilidade pelo que está a acontecer ao Benfica. No mês de janeiro fomos fustigados... Quando tentámos adiar o jogo com o Nacional, nessa semana tivemos uma tempestade perfeita, com 27 casos de covid, dez eram jogadores. Os benfiquistas não devem minimizar o que se passou. Quando ficamos negativo, nada fica resolvido, tanto para mim como para um atleta. Os jogadores corriam normalmente entre 9 e 12 quilómetros e, depois, não correram mais de sete quilómetros. Agora, já temos jogadores que correm 10/12 quilómetros por jogo. O Weigl correu 13. Eu ainda não consigo subir as escadas no Seixal sem parar. Isto não é desculpa. É a realidade", vincou.

Devido ao surto de covid-19 na equipa, o Benfica tentou adiar o jogo com o Nacional da Madeira, para a Liga, mas tal pedido foi rejeitado. Facto que não foi esquecido por Vieira.

"Revoltante foi a posição do Nacional por não querer adiar o jogo. Se tivesse emprestado o Diogo Gonçalves, já adiavam. Veja o estado em que o futebol está. Não há solidariedade nenhuma. E nós já fomos bastante solidários com o Nacional".

Jorge Jesus vai continuar

Numa época marcada pelo regresso do técnico ao Benfica, o clube encarnado fez o maior investimento de sempre, ao gastar mais de 100 milhões de euros em jogadores e pagamento da cláusula de rescisão e dos ordenados de toda a equipa técnica de Jorge Jesus. O treinador prometeu, na apresentação, que a equipa ia jogar "o triplo" mas os resultados ficaram aquém do prometido. Ainda assim, Luís Filipe Vieira garante que Jorge Jesus vai continuar.

"Vai continuar, tem de cumprir contrato. Ele é um treinador competente, porque não haveria de continuar? Tem 12 títulos no Benfica, é o mais vitorioso de sempre. Há uma realidade, um caso atípico e passou-se no Benfica. Sei o que se sofreu, estou lá todos os dias. Se, porventura, a imunidade de grupo não existir em Portugal para o ano, o Benfica nunca mais se equipa em nenhum balneário. Vai equipado do hotel, palestras no relvado, tudo no relvado. Tivemos 27 casos. É revoltante a pressão que fazem ao treinador, ao presidente e aos dirigentes. Ele não tinha era jogadores para treinar", atirou, admitindo que a presença dos adeptos nas bancadas "faz falta" aos atletas.

"O 12.º jogador é muito importante para o Benfica, principalmente fora. Nós é que enchemos casas. O público arrastava o Benfica para as vitórias. Faz muita falta nos estádios. O acompanhamento que os adeptos fazem à equipa, o carinho que recebem. Tudo isso influencia o comportamento dos jogadores. Cria uma química especial dentro de campo, os jogadores estão sempre a pensar nos adeptos", garantiu.

Planeamento da época? Fazíamos igual

Quanto ao planeamento da temporada, ​​​​​​​o presidente do Benfica garantiu que não faria nada de diferente e afirmou que nenhum jogador foi contratado contra a vontade de Jorge Jesus.

"Hoje fazíamos igual. Quando o Jorge veio, entregou-me um documento com os jogadores que pretendia. Ele queria o Cabrera, entendemos que não o devíamos contratar porque pediam-nos 15 milhões de euros e o Espanyol devia-nos 15 milhões de euros e queria fazer contas. Outro defesa central, o Kosch, ele também queria. O Rui Costa foi com o Tiago Pinto à Alemanha para contratá-lo a ele e o Waldschmidt, mas esse não havia hipótese porque já tinha compromisso com outro clube. O Everton, o Jorge Jesus fez uma pressão fantástica. Fomos comprá-lo. Darwin também foi pedido do Jorge exclusivamente. Lá foi o Rui Costa para Almería para o contratar. O Otamendi veio porque o Rúben Dias tinha saído, o Vertonghen foi também contratado com o consentimento dele. Não era bem o que ele queria, mas nós também não podíamos comprar o Cabrera".

Arbitragem? As coisas não estão bem

Luís Filipe Vieira abordou, ainda, as arbitragens dos jogos da Liga. Além de apontar erros nas decisões que foram tomadas no jogo com o Moreirense, o líder encarnado afirmou que o clube já enviou uma carta ao presidente da FPF.



"Já falei esta semana, entregámos a carta ao presidente da FPF para que, mal acabe o campeonato, haja os estados gerais entre secretário de estado, presidente da Liga, APAF, associação treinadores. Temos de dar a volta a isto. As coisas não estão bem. Quando veio o VAR, pensámos que tinha acabado a contestação mas não só não acabou como complicou. Há lances... já tive a oportunidade de ir ao VAR. Estou a falar do Moreirense. Não viu os penáltis. Não viu porquê? Há algo que está mal. A própria FPF vai estar sensibilizada para algo se fazer. Quando disse 'venham árbitros estrangeiros', todos ficam ofendidos, mas agora veio um inglês contradizer. Parece que em Portugal só temos cegos. Façam tudo que seja possível pela verdade desportiva", concluiu.