Vieira chama FPF e Liga à troca de acusações entre Pinto da Costa e Varandas

O presidente do Benfica quis passar ao lado da troca de acusações entre Pinto da Costa e Frederico Varandas, mas lá acabou por referir que a serenidade no futebol português passa pelo bom relacionamento entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal.

"Não vou comentar, poderia ser polémico e não o vou ser. É verdade, e já o disse, que isto passa pela Federação e pela Liga. Se estas se entenderem, tudo irá acalmar, porque os presidentes terão de se entender também. Se um puxar para um lado e outro para o outro, será complicado, mas não me quero intrometer. Isso não será comigo. O Benfica saiu da (Direção da) Liga e espero não voltar lá. Por isso, deixamos estar as coisas como estão. Quando uma pessoa é destratada, é natural que o outro lhe responda também", disse Luís Filipe Vieira em declarações à SportTV, que passou este sábado um excerto de uma entrevista que será difundida na íntegra na próxima segunda-feira.

Sobre o corte de relações com Pinto da Costa, o presidente dos encarnados mantém a palavra apesar de ter sido desmentido pelo líder dos dragões. "Há testemunhos dessa conversa. Ainda ontem falei com uma das pessoas que esteve lá e me disse 'ó Luís, como é possível mentir tanto'. É um facto, estavam lá seis pessoas e ouviram todas, os outros que me chamem aldrabão. De certeza que não vão chamar", rematou Vieira.