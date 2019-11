Vieira e a OPA: "O Benfica passa a tomar decisões por si próprio"

Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Vieira garantiu, esta sexta-feira, que "não há negócio escondido" na OPA à SAD que lidera, rotulando a operação como "o melhor negócio de sempre".

A OPA (Oferta Pública de Aquisição) lançada este mês pelo Benfica sobre a SAD, é um "negócio essencial", na estratégia financeira das águias. "Se se concretizar, o Benfica passa a tomar as decisões por si próprio e se entender que deve ter um parceiro estratégico, poderá ter", realçou Luís Filipe Vieira, à BTV.

Sem poder, para já, detalhar o negócio, algo que espera fazer a 2 de janeiro, o presidente do Benfica frisou a importância de tirar partido da situação que o Benfica atravessa financeiramente, avançando para a OPA. "Há aqui uma estratégia clara. O Benfica tem de reforçar o capital accionista e eu quero devolver o clube aos benfiquistas", precisou.

"Parece que quando se faz alguma coisa no Benfica há um negócio escondido", acrescentou Luís Filipe Vieira, sublinhando: "O que queremos é reforçar a parte accionista do clube. Há pouca gente que sabe o que o Benfica vale hoje. O Benfica está a fazer o melhor negócio de sempre, porque sabe quanto vale a SAD do Benfica nesta altura", fez notar.

Noutro âmbito, o líder dos encarnados reiterou que o técnico Bruno Lage será aumentado, provavelmente já na próxima semana. "Não vale a pena especular. Está feito e será concretizado, talvez para a próxima semana, com retroativos ao início de época. Mas não há pressa", salientou, a propósito.