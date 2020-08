Vieira enaltece "espírito de entreajuda e esforço" da equipa sub-19

JN/Agências Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, realçou esta terça-feira a grande campanha na ​​​​​​​UEFA Youth League das jovens águias, que perderam na final com o Real Madrid (3-2), vincando o "esforço" demonstrado até ao último minuto.

"Pela forma como honraram a camisola e o prestígio do Sport Lisboa e Benfica, quero felicitar todos os dirigentes, equipa técnica e jogadores envolvidos nesta extraordinária campanha na Youth League, que nos levou à terceira final desta prova nas últimas sete épocas", assinalou o líder encarnado no site oficial do emblema lisboeta.

E vincou: "O espírito de entreajuda e o esforço com que lutaram até ao último minuto são motivos de orgulho para todos os benfiquistas, e como jovens jogadores, apesar da final perdida, merecem da nossa parte o mais justo reconhecimento e incentivo".

O Benfica, finalista pela terceira vez, voltou esta terça-feira a falhar a conquista da UEFA Youth League de futebol, ao perder por 3-2 diante do Real Madrid, na final da sétima edição da prova, disputada em Nyon, na Suíça.

Depois de ter perdido as finais de 2014 e 2017, perante Barcelona e Salzburgo, o Benfica voltou a sucumbir no jogo decisivo, desta feita perante um conjunto madrileno que conquistou a competição pela primeira vez e que vingou os desaires impostos pelas águias nas meias-finais daquelas duas edições.

O Real Madrid sucede, assim, ao F. C. Porto, que tinha erguido o troféu na temporada passada.