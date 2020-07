Vieira envia emissário ao Rio para trazer Jesus

Luís Antunes Hoje às 14:22 Facebook

Dirigente intensifica processo. Investimento na equipa técnica nunca será inferior a 10 milhões euros anuais, acrescidos da indemnização ao Flamengo.

Jorge Jesus é um objetivo prioritário de Luís Filipe Vieira, que já tem um emissário no Rio de Janeiro com o objetivo de persuadir e convencer o treinador a aceitar a liderança das águias na próxima época.

Como referimos oportunamente, o dirigente ia intensificar o plano de aproximação ao técnico e, ao que o JN apurou, entregou, nesta fase, a missão a Bruno Macedo, que fará a sondagem e dará certamente a conhecer a oferta do clube. A relação privilegiada com Vieira, Jorge Jesus - foi o principal responsável pela ida e renovação de contrato do treinador no Brasil - e dirigentes do Flamengo transformam-no num elo de ligação imprescindível.