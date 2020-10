Vieira reeleito em votação histórica: "Espero que respeitem os resultados"

JN Hoje às 03:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Vieira foi reeleito com mais de 62% dos votos numa votação histórica que teve a participação de mais de 38 mil sócios. Uma "claríssima demonstração de democracia", defendeu.

O presidente reeleito do Benfica destacou a capacidade de mobilização e militância dos sócios para uma "claríssima demonstração de democracia" durante as eleições e pediu aos outros candidatos que aceitem o desfecho do ato eleitoral. "Só assim, vamos construir o futuro".

"Os benfiquistas deram uma demonstração de vitalidade, como nenhum outro clube em Portugal. Tenho orgulho em liderar um clube com esta capacidade de mobilização e militância. Não foi só uma claríssima demonstração de democracia, mas de uma enorme capacidade de organização dos nossos profissionais. Os sócios decidiram e os resultados são claros, espero que todos assumam a sua responsabilidade e benfiquismo", começou por referir Luís Filipe Vieira.

"Somos mais fortes juntos, quando não nos dividimos e isso é um dos desafios mais importantes para os próximos anos. Apesar das diferenças, a união foi o denominador comum. Agora, não há vencedores, nem vencidos, apenas benfiquistas, que vão continuar a construir o futuro", acrescentou o presidente benfiquista, antes de repetir, numa frase claramente dirigida aos rivais neste ato eleitoral: "Espero que respeitem os resultados".

"Inicio hoje o meu último mandato, que será de continuidade. Sou feliz e orgulhoso pelo meu percurso no Benfica. Tudo farei para retribuir a confiança que os benfiquistas me deram pela sexta vez. Teremos quatro anos exigentes, mas saberemos responder à altura da história do Benfica", garantiu Vieira, que terminou o discurso com uma "bicada" ao F. C. Porto que, recorde-se, apresentou, esta quarta-feira, prejuízo nas contas de 2019/20.

"O Benfica tem contas positivas há sete anos seguidos", disse Vieira, antes de ser aplaudido pelas pessoas presentes no pavilhão n.º 2 da Luz. Era já perto das 3 horas da madrugada desta quinta-feira.

Na maior votação de sempre da história do clube e do desporto português, os sócios decidiram dar mais um voto de confiança ao atual presidente, que avança para o sexto mandato à frente do clube que dirige desde 2003.

Luís Filipe Vieira recebeu 62,59% dos votos dos mais de 38 mil sócios que exerceram o respetivo direito, com João Noronha Lopes a ser o segundo mais votado, com 34,71% e Rui Gomes da Silva a recolher 1,64% das preferências.