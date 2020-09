Vieira lidera sondagem às eleições das águias

Rui Farinha Hoje às 09:00, atualizado às 09:33 Facebook

Atual presidente está na linha da frente sobre os rivais. Pesquisa efetuada antes da eliminação da Champions.

Luís Filipe Vieira está largamente à frente de Rui Gomes da Silva e de Noronha Lopes numa sondagem da Aximage para o JN sobre as eleições à presidência do Benfica. De acordo com a pesquisa, efetuada antes do afastamento dos encarnados da Liga dos Campeões e de se saber que Vieira é acusado na Operação Lex, o líder das águias reúne 81,2% de favoritismo no universo benfiquista, contra apenas 3,3% de Gomes da Silva e de 2,7% de Noronha Lopes. Estas percentagens refletem a ideia dos inquiridos sobre quem irá ganhar as eleições.

O atual timoneiro também está em vantagem em termos de notoriedade sobre os dois possíveis candidatos eleitorais, o que se explica por estar na esfera mediática nos últimos 17 anos, precisamente quando chegou à presidência do Benfica. Se Rui Gomes da Silva ganhou alguma atenção por ser comentador desportivo afeto às águias, o mesmo não se pode dizer sobre Noronha Lopes, que nunca teve palco mediático apesar de ser um gestor de referência do grupo McDonalds.

Por apenas ter assumido a candidatura no último mês, Francisco Benitez não foi considerado na sondagem, assim como Bruno Carvalho, cuja candidatura está em fase de apreciação. A amostra teve 603 entrevistas efetivas, distribuídas pelo continente e ilhas.

Clube encarnado vai a votos no próximo mês

As eleições no Benfica vão decorrer no próximo mês mas, até ao momento, não há data marcada. Ao que o JN apurou, essa informação vai ser divulgada muito em breve por Virgílio Duque Ferreira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, que tem a responsabilidade de escolher o dia. Os últimos sufrágios no Benfica têm decorrido sempre em outubro, casos de 2009, 2012 e 2016, nos pavilhões situados junto ao Estádio da Luz.