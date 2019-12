Vieira: "O ano de 2019 é bastante positivo para o Benfica"

Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, congratulou-se esta quinta-feira com os resultados do clube em 2019, ano que foi "bastante positivo", desejando que a equipa faça "melhor no próximo ano".

Em declarações proferidas nos pavilhões do Complexo do Estádio da Luz, onde se assinalou o Natal em família do clube, o dirigente das águias enfatizou os resultados obtidos em 2019. "O ano de 2019 é bastante positivo para o Benfica. Pensamos sempre que vamos fazer melhor no próximo ano e temos condições para isso, até porque essa é a exigência do clube e dos nossos adeptos", frisou Luís Filipe Vieira.

O líder benfiquista enumerou as conquistas desportivas do ano: "Em termos desportivos, fomos campeões, conseguimos a Reconquista que pretendíamos. Em todas as modalidades, no masculino e no feminino, ganhámos diversos títulos."

"No plano financeiro, o clube apresentou os seus melhores resultados consolidados. A Benfica Estádio e a BTV passaram para o clube a 100 por cento e, de momento, estamos a fazer uma OPA para reforçar os capitais da SAD, cumprindo com o desígnio de devolver o Benfica a todos os benfiquistas. Isto deve-se também ao trabalho dos profissionais do clube, que têm sido inexcedíveis na mensagem passada e no que se pretende para o futuro. Orgulhamo-nos muito de todos os nossos profissionais", destacou o presidente.

Para Luís Filipe Vieira, a paixão pelo clube faz com que seja exigido cada vez mais em termos desportivos, pelo que "é nisso que o Benfica tem de pensar: ganhar, ganhar e ganhar". "É o que queremos fazer em 2020", finalizou