Vieira reunido com Rui Costa e Luisão para debater crise no Benfica

Rui Farinha Hoje às 18:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, esteve reunido na terça-feira com Rui Costa, administrador da SAD, e com Luisão, diretor dos encarnados, para debater o atual momento desportivo da equipa.

Segundo apurou o JN, o diálogo ocorreu antes das declarações de Rui Costa, à BTV, e contou com a presença de vários capitães. A SAD quer total empenho dos jogadores, a partir de agora, e, na reunião, foi questionada a aplicação dos jogadores, no encontro do Benfica, frente ao Sporting, em Alvalade.

Nesta quarta-feira, o líder das águias esteve novamente no Seixal, onde manteve contactos informais com a estrutura. Face à derrota com os leões, as águias estão agora a nove pontos do líder Sporting e a cinco do segundo classificado, o F.C. Porto.