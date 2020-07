Vieira voa este domingo para o Rio de Janeiro e traz Jesus

Luís Antunes Ontem às 23:10 Facebook

Líder das águias fretou jato executivo e regressa já este domingo com o novo treinador e restantes elementos da equipa técnica. Contratos devem ser assinados a meio da semana em Lisboa

Luís Filipe Vieira vai liderar pessoalmente a operação de trazer Jorge Jesus e equipa técnica para Portugal. O dirigente tem previsto viajar este domingo num jato privado, que atravessará o Atlântico em direção ao Rio de Janeiro para voltar com o treinador e os restantes elementos do staff. O voo de regresso está previsto para segunda-feira, ficando a dúvida sobre se a chegada a Lisboa sucederá ainda na noite do mesmo dia ou já na manhã de terça-feira.

Os atuais condicionalismos motivados pela pandemia da covid -19 - limitação de voos comerciais -, a urgência do processo e a clara melhoria da própria segurança da deslocação, devido à situação sanitária, levaram os responsáveis encarnados a adotar esta solução. A escolha motiva uma viagem mais longa: um voo comercial dura nove horas e meia, enquanto um jato executivo 12 ou mais, dependendo da escala para reabastecimento.

O técnico deve assinar contrato - três milhões de euros líquidos por cada um dos três anos de vínculo - a meio da semana e há a expectativa de que seja apresentado sexta-feira, data em que completa 66 anos.