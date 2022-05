Vigilância aperta no aeroporto, Dragão e Aliados

PSP tem dispositivo montado em três locais, no caso de acontecer uma vitória portista no Jamor.

O segundo teste às forças policiais portuenses em apenas duas semanas está marcado para a tarde e noite de amanhã, caso o F. C. Porto ganhe ao Tondela na final da Taça de Portugal, depois do sucesso no reforço das medidas de controlo no sábado passado, nos festejos do triunfo portista no campeonato.

Com o violento assassinato de um adepto, junto ao Dragão, faz hoje 15 dias, ainda bem presente na memória, a PSP tem preparado mais um plano apertado de segurança para amanhã, em três locais distintos, onde espera que aconteçam grandes ajuntamentos de pessoas, se, de facto, a equipa de Sérgio Conceição conseguir a dobradinha no Jamor.