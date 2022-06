Vila Caiz conquista Taça A. F. Porto, pela primeira vez na história

O Vila Caiz saiu vitorioso da final com o São Lourenço do Douro e conquistou, pela primeira vez na história, a Taça da Associação de Futebol do Porto, com um fantástico resultado de 4-2, em jogo disputado no Estádio Dr. Machado Matos (Felgueiras). Além do troféu a formação de Amarante reservou uma vaga na próxima edição da Taça de Portugal

Fantástico ambiente nas bancadas, golos, e emoção até ao fim. Esta é a melhor descrição para um belo jogo de futebol, que consagrou os amarantinos como os vencedores de uma competição na qual participaram 127 clubes.

O início foi eletrizante e, nos primeiros dez minutos, já ambas as equipas tinham várias ocasiões de golo nas estatísticas. O futebol aberto e ofensivo de ambos os emblemas trouxe o primeiro golo aos 13 minutos, quando Frazão aproveitou uma bola perdida à entrada da área para desferir um remate colocado que inaugurou o marcador.

A vantagem não durou muito pois, passados três minutos, o São Lourenço do Douro empatou, quando o capitão Paulo Bessa teve o azar de introduzir a bola na própria baliza, após livre indireto. O resultado foi empatado para o intervalo, que mudou a dinâmica do encontro.

No reatamento as equipas entraram mais cautelosas, mas Frazão manteve a inspiração e sentido posicional para estar no sítio certo, à hora certa, rematando isolado para dentro da baliza dos marcoenses e devolvendo a vantagem à equipa.

Os amarantinos não relaxaram e, logo a seguir, Léo recebeu orientado dentro da área, com toda a calma e classe, encostando depois a bola no canto inferior, para fazer o 3-1.

O S. Lourenço do Douro teve de arriscar mais e obrigou o adversário a recuar no terreno, também pela vantagem de dois golos, mas não conseguia entrar na muralha defensiva. Tudo mudou aos 81 minutos quando Pisco aproveitou da melhor maneira um cruzamento milimétrico de Juca para relançar a esperança do emblema do Marco de Canaveses. Contudo, no último minuto, Fábio acabou com todas as dúvidas ao fazer o 4-2, segundos antes do apito final que consagrou o Vila Caiz vencedor da Taça A. F. Porto.

PUB

No caminho até à glória o Vila Caiz eliminou SC Rio Tinto, Atlético Rio Tinto, Aves 1930, Castêlo da Maia e Marco 09.