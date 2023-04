Vila Caiz e Foz dão um passo importante rumo à final da Taça

O Vila Caiz e o Foz deram um passo importante para chegarem à final da Taça A. F. Porto, ao triunfarem na primeira mão das meias-finais.

O campeão em título, Vila Caiz recebeu, e venceu, o Oliveira do Douro (2-1), numa partida marcada pelos golos de Léo e Frazão, para a equipa de Amarante. Cristiano reduziu a desvantagem para o emblema gaiense e deixou tudo em aberto para o encontro da segunda mão.

Já o Foz saiu por cima da deslocação ao terreno do Pedrouços (1-2), tendo aberto o marcador, aos 22 minutos, com Nuno Leal a aproveitar uma escorregadela do defesa adversário para, na cara do guarda-redes abrir o ativo. Dois minutos depois, uma má saída de pressão, por parte da defensiva portuense, foi castigada pelo sentido de oportunidade de Zé Tó que, após recuperar a bola não tremeu na cara do guardião adversário. Ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, Rui Costa valeu o triunfo ao Foz, ao fazer o golo da vitória através da marcação de uma grande penalidade.

A segunda mão está agendada para o dia 25 de abril.