Vila-condenses encalhados num desperdício fatal

Equipa de Miguel Cardoso castigada com nulo, após médio Pelé falhar penálti nos descontos.

Ainda não foi desta que o Rio Ave se desencalhou da série sem vencer na Liga - já lá vão quatro jogos -, acabando castigado com um nulo frente ao Nacional, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade no último suspiro do desafio.

Na segunda partida de Miguel Cardoso no comando, os vila-condenses já mostraram um futebol mais ambicioso e objetivo, mesmo perante um adversário madeirense que nunca se intimidou e, ainda no primeiro tempo, dispôs da melhor oportunidade até então, num desvio de Rochez que acertou no poste.

Os insulares continuaram com bom ritmo após o descanso, mas o Rio Ave melhorou com as entradas do reforço Rafael Camacho e de Carlos Mané, que contribuíram para um jogo ritmado, com a bola a rondar sempre as duas balizas.

Ainda assim, a falta de eficácia foi castigando os dois conjuntos, mas, já nos descontos, os nortenhos tiveram chance para a redenção. Gelson Dala foi derrubado pelo guarda-redes do Nacional, mas Pelé bateu o penálti com displicência para defesa fácil de Piscitelli.