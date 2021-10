Vilafranquense-Real antecipado para sábado e em Santarém

JN/Agências Hoje às 19:15 Facebook

O Vilafranquense, da Liga Portugal 2, vai receber o Real, do Campeonato de Portugal, no sábado, às 15 horas, em Santarém, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A equipa de Vila Franca de Xira anunciou a alteração ao encontro da prova rainha, para o Campo Chã das Padeiras, em Santarém, assinalando a indisponibilidade de o adversário antecipar o encontro para as 11 horas, a fim de o realizar no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.

Segundo o Vilafranquense, o novo horário tinha sido "aprovado" pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Polícia de Segurança Pública, face à coincidência com a feira anual de outubro, que decorre nas ruas da cidade.

"Tudo que estava ao nosso alcance foi feito, melhorias no estádio, garantia de segurança e a certeza de podermos realizar esse evento aqui no Cevadeiro com grande sucesso", vincou o clube vilafranquense.

Eis o programa de jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Sexta-feira (15 de outubro)

Académica-Famalicão (18 horas)

Sintrense-F. C. Porto (18.45 h - Complexo Desportivo do Real/Massamá)

Belenenses-Sporting (20.45 h - Estádio do Restelo)

Sábado (16 de outubro)

Ol. Hospital-V. Guimarães (11h)

Berço-Belenenses SAD (15h)

Paredes-Ac. Viseu (15h)

Valadares Gaia-Casa Pia (15h)

Sp. Espinho-Caldas (15h)

Camacha-Tondela (15h)

Oriental Dragon-Moreirense (15 h)

Vilafranquense-Real (15 h - Campo Chá das Padeiras/Santarém)

Leixões-Vilaverdense (15 h)

U. Leiria-Santa Clara (16 h)

Louletano-E. Amadora (18 h)

Trofense-Benfica (20.15 h)

Domingo (17 de Outubro)

Varzim-Marítimo (11 h)

V. Setúbal-Vizela (14 h)

Moitense-Braga (15 h)

Alverca -Anadia (15 h)

Felgueiras-Estoril (15 h)

Mafra-União 1919 (15 h)

BC Branco-Penafiel (15 h)

Á. Moradal-P.Ferreira (15 h)

Feirense-Nacional (15 h)

Cinfães-Farense (15 h)

Castro Daire-Olhanense (15 h)

Torreense- Fafe (15 h)

Leça-Arouca (15 h)

Condeixa-Gil Vicente (15 h)

Serpa-Sp. Covilhã (15 h)

Oliveirense-Portimonense (17 h)

Rio Ave-Boavista (20 h)