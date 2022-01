Vilarinho continua a sonhar, para pesadelo do Ermesinde 1936

O Vilarinho garantiu o apuramento para a fase de apuramento de campeão, da Divisão de Elite, ao empatar com o Ermesinde 1936 (1-1), em jogo relativo à 18.ª jornada. Segunda fase inicia já este domingo.

A derrota do Sobrado, na receção ao Lixa (1-2), ditou que o segundo lugar da Série 3 ficaria decidido nesta partida. O emblema de Santo Tirso só precisava de pontuar para se qualificar, enquanto a equipa da casa tinha de correr atrás da vitória para continuar a alimentar o sonho de representar a A. F. Porto no Campeonato de Portugal.

O primeiro golo da partida surgiu pelo avançado ermesindense, Bruno Silva, na conversão de uma grande penalidade. Os adeptos da casa, presentes de forma massiva no Estádio de Sonhos, empolgaram-se e acreditaram que a meta estava muito perto de ser atingida, mas a vantagem durou pouco tempo.

Nos minutos finais da partida, Ricardo André, defesa de 30 anos, fez o golo da igualdade através de um canto e sentenciou o resultado, que deixou os adeptos do Vilarinho em festa, gelando o público afeto ao Ermesinde 1936.



No final, a explosão de alegria em todos os jogadores e elementos da equipa técnica dos visitantes foi notória, pois o resultado significa que o emblema de Santo Tirso continua a perseguir o sonho de chegar aos campeonatos nacionais. Para festejar este feito o clube apelou a todos os adeptos e simpatizantes para receberem a equipa à chegada ao Estádio Municipal de Vilarinho.

Este empate é o culminar de uma excelente fase do Vilarinho que, desde a derrota em casa do Gens (3-1), somou 12 jogos consecutivos a pontuar, na Divisão de Elite, contabilizando sete vitórias e cinco empates. Pelo meio foi eliminado da Taça A. F. Porto pelo São Lourenço do Douro, nos penáltis.

O próximo desafio é já domingo, contra o Alpendorada, a contar para a fase de apuramento de campeão.