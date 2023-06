Vilaverdense: dos distritais à Liga 2 com ajuda canadiana

Guilherme Soares Hoje às 12:02 Facebook

Subida inédita ao futebol profissional marca ascensão do Länk Vilaverdense à custa de investidor do Canadá.

Vila Verde é um concelho vizinho de Braga com cerca de 46 mil habitantes, segundo os censos de 2021, que entrou definitivamente no mapa do futebol pela ascensão meteórica do Länk Vilaverdense ao segundo escalão profissional. No final de 2020, uma empresa canadiana adquiriu 90 % da SAD do clube, que se arrastava entre o quarto escalão do futebol português e os campeonatos distritais de Braga (como ainda em 2019/20), e o nome do clube passou a ser precedido pelo grupo que fez esse investimento - Länk Vilaverdense. Em pouco mais de duas épocas, a aposta financeira direcionou-se para os jogadores e para a equipa técnica numa estrutura que continua a ser pequena, mas tem dado sinais de êxito. O clube ganhou dimensão, adquiriu jogadores de qualidade e saltou do Campeonato de Portugal para a Liga 2, chegando pela primeira vez na história a um campeonato profissional.

O treinador das duas subidas consecutivas destaca a entrada do grupo internacional no salto qualitativo. "Para existir objetivos é preciso criar condições para tal. Foi muito importante a capacidade que o investidor trouxe para conseguir atrair para cá pessoas com conhecimento, a nível da estrutura, parte técnica e de jogadores. Trazer as pessoas certas e metê-las no lugar certo, porque o futebol é um jogo de pessoas e são elas que fazem a diferença", disse, ao JN, Ricardo Silva. O técnico frisou também "o trabalho de casa bem feito em julho" do ano passado na escolha dos reforços. "O objetivo era termos aqui malta de caráter e o balneário fez o resto. Somos gente de trabalho e humilde, não descobrimos a pólvora". Na Liga 2, o projeto passa pela permanência, mas quem jogar contra o Länk Vilaverdense "vai ter dificuldades", porque o treinador promete "uma equipa sempre competitiva".