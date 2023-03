Villanueva antevê Benfica: "Vitória luta em qualquer campo para vencer"

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

Mikel Villanueva afirmou que o Vitória de Guimarães pode "travar" a série vitoriosa do líder da Liga portuguesa, Benfica, como aconteceu na primeira volta (0-0), ao projetar o encontro da 25.ª jornada.

Apesar do desaire caseiro com o Arouca na ronda anterior (2-0), o internacional venezuelano, de 29 anos, reiterou que o plantel treinado por Moreno se recusa a "baixar a cabeça" e "segue em frente em busca de um bom resultado" na visita ao Estádio da Luz para defrontar um adversário que soma oito triunfos seguidos para o campeonato.

"Vai ser um jogo muito difícil, contra o primeiro classificado, mas o Vitória luta em qualquer campo para vencer. Estamos preparados para tentar ganhar (...) Na primeira volta, o Benfica estava há muitos jogos a ganhar e conseguimos travá-los. Esperemos fazer igual neste fim de semana", disse aos jornalistas, a propósito do desafio marcado para as 18 horas de sábado.

Para o defesa central, a equipa minhota tem de se manter fiel à sua "identidade", mesmo sem um dos habituais titulares do trio defensivo, Ibrahima Bamba, que contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida com o Arouca.

Mikel Villanueva confia, porém, no jogador escolhido para substituir o defesa de 20 anos, com nacionalidades italiana e costa-marfinense.

"[O Ibrahima Bamba] é um jogador importante para nós, mas qualquer jogador está preparado para contribuir com algo de positivo para a equipa (...). Temos demonstrado que sempre que temos esses problemas, qualquer jogador faz bem o seu papel. Estamos tranquilos", disse.

Terceiro jogador mais utilizado do Vitória no campeonato, com 1.833 minutos acumulados, o defesa mostrou-se ainda "contente" por ajudar com a sua "experiência" um clube que ocupa o quinto lugar da tabela, com 40 pontos, e que, a seu ver, tem de "estar sempre nos lugares cimeiros" da Liga.