Villareal: "Já provámos que somos uma equipa forte"

Mesmo dando o favoritismo ao Manchester United, Unai Emery lembra que o Villareal também tem os seus pontos fortes e pode conquistar a Liga Europa.

Se há alguém, na final de quarta-feira, que sabe como ganhar a Liga Europa é Unai Emery. O treinador espanhol, que com o Sevilla conquistou a prova durante três épocas consecutivas, entre 2013 e 2016, espera repetir a proeza com o Villareal, mas sabe que a missão será tudo mesmo fácil.

"Se o (Manchester) United é favorito é por ter jogadores muito bons e uma história repleta, mas nós temos argumentos para nos tornarmos num sério candidato a vencer a final", acredita o técnico, de 49 anos, que garantiu não ter qualquer "motivação extra" para a final de amanhã por ter treinado o Arsenal, há duas épocas. "Não tenho sentimentos de vingança. Tenho, sim, um compromisso com o presidente do clube e com todos aqueles que ajudaram a transformar o Villareal num grande clube", salientou.

Lembrando que "todas as finais são diferentes", Unai Emery pede uma "boa atitude" aos seus jogadores, para que possam demonstrar toda a sua qualidade em campo. "Já provámos que somos uma equipa forte. O United, no seu melhor, pode vencer qualquer adversário, mas nós também temos os nossos pontos fortes", acrescenta.

Por entre elogios à Liga Europa, "repleta de equipas fortes, desesperadas para a ganhar", o treinador diz-se "orgulhoso" pelo trajeto do Villareal até à final de Gdansk, mas não faz depender de um sucesso amanhã a validação de todo um projeto. "Sentimos a responsabilidade de dar o passo que falta, que é ganhar, mas vou ser claro: este projeto não vai abrandar nem parar".

O lateral argentino Juan Foyth, que estava em dúvida para o jogo com o Manchester United, está recuperado e pode ser opção, confirmou Unai Emery. O duelo entre espanhóis e ingleses disputa-se na Arena Gdansk, na Polónia, a partir das 20 horas de amanhã.