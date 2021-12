Villarreal carimba vaga nos "oitavos" da Champions

JN Hoje às 20:09 Facebook

Os espanhóis do Villarreal garantiram, esta quinta-feira, a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencerem em Itália, o Atalanta, por 3-2, no sexto e último jogo do Grupo F adiado na quarta-feira devido à neve que caiu em Bérgamo.

O "submarino amarelo" junta-se aos já apurados Benfica, Sporting, Manchester City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Ajax, Real Madrid, Bayern Munique, Inter de Milão, Manchester United, Lille, Salzburgo, Juventus e Chelsea.

O triunfo dos espanhóis começou a ser desenhado bem cedo na partida (3 minutos), quando o médio holandês Arnaut Danjuma abriu o marcador.

Pouco antes da pausa, o francês Étienne Capoue aumentou a vantagem, com Danjuma a bisar no início do segundo tempo.

Aos 71 minutos, o ucraniano Ruslan Malinovskyi reduziu para 3-1, com o avançado colômbiano Zapata a relançar o encontro aos 80. No entanto, os visitantes aguentaram a pressão e seguraram os três preciosos pontos.

Com este desfecho, o Manchester United encerrou as contas do Grupo F em primeiro lugar, com 11 pontos, mais um do que o Villarreal, com o Atalanta a ficar em terceiro (6 pontos) e a cair para o play-off da Liga Europa.