Villarreal conquista primeira Liga Europa

Os espanhóis do Villarreal conquistaram, esta quarta-feira à noite, a primeira Liga Europa do historial, ao vencerem nas grandes penalidades (11-10) os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes, após o 1-1 no fim dos 90 e prolongamento, numa final disputada em Gdansk, na Polónia.

As duas equipas protagonizaram uma primeira parte equilibrada, embora sem grandes oportunidades de golo. Os "red devils", que tiveram o internacional português Bruno Fernandes no "onze" titular, tentaram pressionar um pouco mais a defesa do "submarino amarelo", foram apanhados desprevenidos pelo golo dos espanhóis.

O cronómetro marcava 29 minutos quando, num livre a meio-campo, Parejo cruzou para área e o extremo Gerard Moreno foi mais lesto que a defensiva inglesa, desviando para o fundo das redes.

Os comandados de Ole Gunnar Solskjaer reagiram ao tento sofrido, mas a verdade é que até ao intervalo não produziram uma única situação flagrante para empatar.

O segundo tempo começou com uma grande oportunidade para o Villarreal aumentar a vantagem, mas a defesa do Manchester United conseguiu aliviar a tempo.

Aos 55 minutos, o uruguaio Edinson Cavani desviou certeiro para a igualdade, num lance de insistência na área dos espanhóis, que teve de ser analisado pelo VAR para confirmar que o avançado estava em posição regular.

Logo de seguida, Bruno Fernandes teve nos pés o segundo golo da formação de Old Trafford, mas o remate saiu ao lado.

Após o 1-1 o jogo aqueceu, as equipas arriscaram mais. Contudo, foi o conjunto britânico a ter o maior ascendente do encontro e a estar mais perto do segundo golo, em especial por Marcus Rashford e Cavani, com os espanhóis a aliviarem o perigo como podiam.

Com o passar do tempo, os nervos aumentaram para os dois lados, diminuiu o discernimento para se desfazer o empate e o prolongamento tornou-se uma realidade.

No tempo extra, o Manchester United entrou melhor, mas o Villarreal melhorou e subiu mais no terreno. No entanto, faltavam oportunidades claras para qualquer das equipas e o 1-1 manteve-se inalterado, obrigando a encontrar o vencedor na decisão das grandes penalidades.

Nos penáltis, os 11 jogadores do emblema espanhol - Gerard Moreno, Dani Raba, Paco Alcácer, Alberto Moreno, Daniel Parejo, Moi Gómez, Raúl Albiol, Francis Coquelin, Mario Gaspar, Pau Torres e Gerónimo Rulli - atiraram certeiro para o fundo das redes, enquanto pelos ingleses o guardião espanhol David De Gea viu o colega de posição adversário defender o 22.º castigo máximo do jogo, depois de Juan Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Fred, Daniel James, Luke Shaw, Axel Tuanzebe e Victor Lindelof terem marcado as respetivas penalidades.

Se o Villarreal é estreante em conquistas europeias (venceu duas Taças Intertoto), já o treinador espanhol Unai Emery consagra-se ainda mais como o técnico com mais vitórias Liga Europa, elevando para quatro os troféus amealhados, depois de ao serviço do Sevilha ter somado três.

Nas contas da competição, os sevilhanos são o clube com mais vitória - seis -, seguidos do Inter de Milão, Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid, com três. Apenas um clube português, o F. C. Porto, também já escreveu o nome entre os vencedores e por duas vezes: em 2002/03, em Sevilha, frente ao Celtic (3-2), e em 2011, em Dublin, ante o S. C. Braga (1-0).