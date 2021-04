Villarreal em vantagem sobre o Arsenal para ida a Londres

JN Ontem às 23:18 Facebook

Os espanhóis do Villarreal ganharam, esta quinta-feira à noite, por 2-1, aos ingleses do Arsenal, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. Partida dirigida pelo árbitro português Artur Soares Dias.

Num jogo muito equilibrado quer no tempo de posse de bola (50-50), quer nas oportunidades criadas, a maior eficácia do "submarino amarelo" foi determinante para poder encarar o segundo encontro com mais confiança.

O triunfo do Villarreal começou cedo a ser desenhado, quando aos cinco minutos o médio Manu Trigueros abriu o marcador. Pouco antes da meia hora de jogo, o central Raúl Albiol fez o segundo golo dos espanhóis.

Pouco depois do recomeço o conjunto britânico ficou reduzido a 10, pela expulsão, por acumulação de amarelos, do médio Dani Ceballos.

Os "gunners", que tiveram o internacional português Cédric Soares no banco de suplentes, tentaram reagir e correram atrás do prejuízo, reduzindo a desvantagem, de grande penalidade, aos 73 minutos, pelo avançado costa-marfinense Pépé.

Aos 80, foi a vez de Artur Soares Dias exibir o vermelho, também por acumulação, ao ​​​​​​​médio Capoue, da formação espanhola.

O encontro da segunda mão está marcado para o Emirates a 6 de maio, pelas 20 horas.