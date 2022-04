Villarreal surpreende e bate o Bayern Munique

JN Hoje às 22:15 Facebook

Conto de fadas do emblema espanhol continua, depois de derrotar o gigante alemão por 1-0. Golo nos primeiros minutos de Danjuma foi suficiente para dar vantagem na eliminatória

Depois de eliminar a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Villarreal continua a surpreender e venceu em casa o Bayern Munique por 1-0 na 1.ª mão dos quartos de final, levando assim vantagem mínima para o jogo na Alemanha, da próxima terça-feira.

Num lance bem desenhado, Danjuma, aos oito minutos, desviou a bola para o fundo da baliza de Neuer, numa primeira parte muito equilibrada. Os espanhóis só não dilataram a vantagem no marcador porque viram um golo anulado por fora de jogo em cima do intervalo.

Na segunda metade, o Bayern Munique carregou sobre o submarino amarelo, mas foi incapaz de empatar a partida e ainda passou por alguns sustos com transições rápidas do Villarreal, tendo sofrido a primeira derrota na competição esta temporada.

Os espanhóis viajam assim na próxima terça-feira ao Allianz Arena, em Munique, sabendo que um empate é suficiente para atingirem as meias-finais da competição.