Villarreal surpreende em Turim, Chelsea sofre mas passa

O Villarreal protagonizou a surpresa da noite ao vencer (3-0) a Juventus, em Turim. O Chelsea sofreu diante do Lille mas conseguiu assegurar um lugar na próxima fase dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A Juventus foi surpreendida ao ser derrotada (3-0) pelo Villarreal, em Turim, e disse adeus à Liga dos Campeões depois de um empate (1-1) na primeira mão, em Espanha. O primeiro golo da partida foi marcado por Gerard Moreno aos 78 minutos, de grande penalidade, e já perto do apito final, Pau Torres e Danjuma fecharam a contagem e garantiram a passagem aos quartos de final da Champions, igualando a marca de 2008/09.

Em França, o Chelsea repetiu, diante do Lille, o mesmo resultado (2-1) da primeira mão e também seguiu em frente na competição. A equipa francesa, que foi a jogo com José Fonte, Tiago Djaló e Xeka, foi a primeira a fazer a festa, aos 38 minutos, com Burak Yilmaz a não falhar uma grande penalidade. Os ingleses sofreram mas empataram por Christian Pulisic, ainda antes do intervalo, e César Azpilicueta, assistido por Mason Mount, fechou a contagem.

O sorteio dos quartos de final, e das meias-finais, da Liga dos Campeões em futebol realiza-se na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, a partir das 12 horas locais (11 horas em Lisboa).