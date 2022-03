Villas-Boas deseja "rápidas melhoras" a Pinto da Costa

JN Hoje às 12:31 Facebook

Nas redes sociais, o antigo treinador dos dragões deixou uma mensagem de apoio ao presidente do F. C. Porto, que se encontra em isolamento após ter testado positivo à covid-19.

"Rápidas melhoras presidente! Força" é a frase que acompanha uma fotografia do presidente portista, com quem André Villas-Boas tem uma relação de forte amizade.

O post de André Villas-Boas a desejar as melhoras a Pinto da Costa Foto: Instagram

Segundo o que o Jornal de Notícias conseguiu apurar, o dirigente, de 84 anos, está infetado há alguns dias e tem cumprido o isolamento em casa, assintomático.

De acordo com as normas em vigor de combate à pandemia do novo coronavírus, Pinto da Costa terá de se manter em isolamento durante um período de sete dias até poder ter alta clínica.

Por esse motivo, não estará, hoje, no Estádio do Dragão, no jogo das meias-finais do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, entre Portugal e Turquia.