Villas-Boas diz adeus ao Marselha: "Sentirei a vossa falta"

O treinador português acertou a rescisão do contrato com o clube francês e despediu-se com uma grande e emocionante homenagem ao último ano e meio da carreira.

A relação entre o treinador e os dirigentes do Marselha não acabou bem, mas a de André Villas-Boas com o clube francês, os adeptos e todas as pessoas que fazem parte do dia-a-dia da equipa é outra coisa. Esta terça-feira, dia em que se consumou o adeus ao Marselha, o técnico português fez questão de frisar essa ligação através de uma mensagem nas redes sociais.

"Para sempre... juntos. (...) Em ano e meio, aprendi a sentir esta cidade e o amor dos seus cidadãos pelo seu clube. No vulcão Vélodrome, tremia convosco para celebrar cada objetivo e cada vitória. Fazer parte da história deste clube é uma estrela no pedigree de um treinador. Esta estrela é única em França. É impossível não amar este clube e os seus apoiantes. Levo comigo daqui as melhores memórias, sensações e emoções indescritíveis, com um amor singular por um clube e uma região única", escreveu André Villas-Boas.

"A todos os meus jogadores e pessoal do OM, obrigado pelo vosso suor e esforço. Estamos emocionalmente ligados e sentirei muito a vossa falta. Com a tristeza de já não poder abraçá-lo, mas com a empatia que temos um pelo outro e sabendo que em breve estaremos novamente juntos", acrescentou, antes de recorrer ao português para expressar o que lhe vai na alma.

"Saudade é uma palavra portuguesa. Forte, visceral, ligado às raízes. Traduz as nossas lágrimas por algo que nos faz falta, um pedaço de nós que deixámos para trás. Vemo-nos mais tarde, Olympique de Marselha".

A caixa de comentários da publicação encheu-se, num ápice, de reações, muitas delas já a mostrarem saudade do técnico e outras apreço pelo trabalho desenvolvido no clube.



O piloto francês Sébastien Ogier, por exemplo, agradeceu a Villas-Boas: "Obrigado por tudo. Vais fazer falta ao OM". Já o defesa central da equipa do Marselha, Álvaro González, até comentou parcialmente na língua de Camões: "Eternamente agradecido. À bientôt, mister".