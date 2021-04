Villas-Boas e o apagão na Luz: "Dia mais importante da minha carreira"

NB Hoje às 15:43 Facebook

Completam-se este sábado 10 anos desde que o F. C. Porto foi ao Estádio da Luz vencer o Benfica, por 2-1, garantindo a conquista da edição 2010/11 do campeonato nacional. André Villas-Boas era o treinador dos azuis e brancos e não deixou de assinalar a efeméride nas redes sociais, garantindo que esse 3 de abril de 2011 foi o "dia mais importante" da brilhante carreira desportiva.

"Há memórias que nos vinculam com a eternidade. Ser portista, ser campeão nacional, treinar o F. C. Porto. Como a mesma me é traiçoeira escapa-me o detalhe mas retenho o suficiente para me recordar de ter vivido o dia mais importante da minha carreira desportiva. Entre ansiedade e concentração tínhamo-nos preparado para aquele momento. Fazia parte dos nossos sonhos", assinalou o treinador que, de momento, se encontra sem clube, depois de ter deixado o Marselha.

Insaciáveis como éramos nesse dia decidimos que conquistada essa meta a seguinte seria, ser campeão sem derrotas. E assim foi. Com a força de carácter que marcava cada um daqueles jogadores "o nosso compromisso com a vitória" colheu os seus frutos há 10 anos. O título na casa do rival histórico. Perdendo o fôlego em abraços apertados celebramos noite dentro até casa onde no Dragão fomos recebidos pelo vosso amor azul e branco. Este é o nosso destino. Viva o F.C. Porto", completou André Villas-Boas, na legenda de um vídeo com os melhores momentos desse dia que ficou marcado para sempre na memória da nação portista.

O F. C. Porto, recorde-se, adiantou-se no marcador por intermédio de Guarín, mas Saviola empatou pouco depois, na conversão de uma grande penalidade. Igualmente da linha dos 11 metros, Hulk devolveu a vantagem ao F. C. Porto. A segunda parte não teve golos e o F. C. Porto festejou o título no relvado da Luz.

A festa portista ficou ainda mais marcada na história por o Benfica ter desligado as luzes do estádio e ter ligado o sistema de rega. Nessa mesma época, que se iniciou com a conquista da Supertaça nacional, igualmente frente aos encarnados, o F. C. Porto ainda haveria de conquistar a Liga Europa e a Taça de Portugal.