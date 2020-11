Villas-Boas espera F. C. Porto revoltado frente ao Marselha: "Conheço bem esta casa"

JN Hoje às 18:04 Facebook

O treinador português regressa ao Dragão como adversário e acredita que o conhecimento que tem sobre os portistas pode ajudar o Marselha a ter um bom resultado.

André Villas-Boas não espera um F. C. Porto fragilizado pela derrota em Paços de Ferreira. Pelo contrário, o treinador português acredita que isso dificultará a tarefa do Marselha, esta terça-feira, na terceira jornada da Liga dos Campeões.

"O nosso objetivo é continuar a sonhar e para isso somos obrigados a tirar um resultado que seja um empate ou vitória, mas vai ser complicado. Conheço bem esta casa e a seguir a momentos de derrota seguem-se momentos de revolta e transcendência. Cabe-me, como treinador do Marselha, usar esse conhecimento para transcender os meus jogadores também", disse Villas-Boas, esta segunda-feira, na antevisão ao encontro.

Apesar da felicidade de voltar ao Dragão, o técnico garante que o sentimento que o liga ao F. C. Porto não o desviará do objetivo.

"Não quero beliscar o Marselha, mas é o meu clube do coração. São sensações fortes. A típica neblina e nevoeiro do Porto que nos torna persistentes. Uma cidade de trabalho e fortaleza. Fui bem recebido por esse nevoeiro, por toda a cidade e clube, mas com uma missão, um compromisso que tenho com o Marselha e que me obriga a jogar para ganhar", acrescentou.