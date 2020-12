Villas-Boas expulso, mas Marselha soma quinto triunfo consecutivo

JN/Agências Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marselha alcançou, esta sexta-feira, o quinto triunfo consecutivo na Liga francesa, ao vencer por 2-0 na visita ao Nimes, em jogo da 13.ª jornada, marcado pela expulsão do técnico português André Villas-Boas.

O triunfo no encontro inaugural da ronda permitiu ao Marselha, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, ascender à condição ao segundo lugar da liga francesa.

A equipa de André Villas-Boas, que à entrada para a jornada tinha dois jogos em atraso, soma 24 pontos, menos um do que o líder, o Paris Saint-Germain, que no sábado recebe o Montpellier, do defesa português Pedro Mendes.

Em Nimes, André Villas-Boas, substituído no banco pelo adjunto Ricardo Carvalho, foi expulso aos 40 minutos do encontro, por protestos, numa altura em que o resultado ainda estava "em branco".

O argentino Dário Benedetto apontou o primeiro golo da partida, aos 57 minutos, tendo Valere Germain fechado a contagem, aos 84.

O Nimes, que jogou reduzido a 10 a partir dos 77 minutos devido à expulsão de Andrés Cubas, segue no 16.º lugar, com 11 pontos.