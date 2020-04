Villas-Boas, Fernando e Fucile e o título na Luz: "Andavam sempre à batatada"

Nuno Barbosa Hoje às 20:11 Facebook

André Villas-Boas, Fernando e Fucile recordaram essa e outras vivências nessa época de todas as conquistas, em 2010/11. O atual treinador do Marselha recordou, por exemplo, um episódio muito particular e que demonstra a forma saudável como liderava o balneário portista.

"Eles pegavam-se muito. Mandámos fazer um ringue porque andavam sempre à batatada uns com os outros", confessou, entre gargalhadas, enquanto Fernando apontava culpas a Fucile e vice-versa.

O uruguaio e o luso-brasileiro, de resto, receberam o treinador nesta conversa com aplausos. André Villas-Boas recordou, então, os momentos da festa na Luz, que ficou marcada pelo apagão das luzes e a ativação do sistema de rega.

"Lembro-me do abraço do Puga (médico do F. C. Porto) e do Antero (Henrique, então CEO portista), que me deixaram sem ar. Agarraram-me com uma força... Eu tinha muita vontade de entrar no relvado e correr com jogadores para os adeptos e para os Super Dragões... Esse foi um dos momentos mais tocantes", distinguiu Villas-Boas.

E prosseguiu: "Esse continua a ser o momento mais alto da minha carreira. Ser campeão pelo clube do coração... Foram momentos muito emocionantes".

André Villas-Boas recordou ainda que, no ano anterior, o Benfica poderia ter sido campeão no Estádio do Dragão, mas acabou por perder e adiou a festa: "Além das injustiças com o Hulk e o Sapunaru na época anterior, além do que representou a vitória na Luz e ser lá campeão, foi o Benfica não ter conseguido ser campeão no Dragão, no ano anterior. Isso foi muito especial para nós, conseguimos evitar a festa do rival no nosso estádio e, depois, conseguimos ser campeões no estádio deles".