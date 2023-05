Villas-Boas recorda "máquina trituradora" que conquistou a Liga Europa há 12 anos

JN Hoje às 10:52 Facebook

Há precisamente 12 anos, o F. C. Porto conquistou, em Dublin, a Liga Europa numa final totalmente portuguesa frente ao Sporting de Braga. O colombiano Radamel Falcao apontou o único golo da partida.

A efeméride foi recordada pelo então treinador do F. C. Porto, André Villas-Boas, que marcou o momento com uma publicação nas redes sociais.

"Apoiados no talento e na sabedoria de cada um, avançámos. No dilúvio, na neve, no inferno e na catedral triunfámos. Deram tudo por nós esses atletas! Transpirados mas sempre inspirados, criativos e livres, encontraram sempre o caminho certo. E ganhamos! Muito! dirão alguns; Pouco! dirão outros! 12 anos desta máquina trituradora", escreveu.

Na final, o F. C. Porto derrotou o Sporting de Braga por 1-0, graças a um golo apontado por Radamel Falcao.

Para além de vencer a Liga Europa, na época 2010/2011 os dragões conquistaram ainda a Liga portuguesa sem sofrer qualquer derrota, a Taça de Portugal e a Supertaça.