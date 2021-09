Villas-Boas regressa ao volante por causa solidária

Hoje às 12:14 Facebook

A Associação Race for Good, fundada por André Villas-Boas, volta à presença nos Ralis para angariar fundos a favor das instituições que apadrinha.

Será no Rally Serras de Fafe e Felgueiras que o treinador de futebol e amante das quatro rodas, ao volante de um Hyundai i20 N R5, que Villas-Boas procurará beneficiar a APPACDM do Porto, a Ace Africa e a Laureus Sport for Good Foundation.

Em comunicado, Villas-Boas diz ser "um privilegio ter a oportunidade de participar num rali tão prestigiante, no plano nacional e internacional, como o Rally Serras de Fafe e Felgueiras. A Race for Good está a crescer e pretendemos financiar cada vez mais projetos de âmbito social em Portugal e no Estrangeiro. Trazer sorrisos a quem mais necessita é o nosso lema e a nossa motivação."

A equipa Race for Good é formada por André Villas-Boas e Gonçalo Magalhães. O arranque do Ráli Serras de Fafe e Felgueiras está marcado para dia 1 de outubro e vai decorrer até dia 3.