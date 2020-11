Villas-Boas: "Tivemos muito pouca sorte no primeiro golo"

JN Ontem às 23:12 Facebook

André Villas-Boas lamentou a forma como a equipa sofreu o primeiro golo e que acabou por ser determinante na derrota frente ao F. C. Porto, por 2-0, esta noite de quarta-feira, em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

"Tivemos muito pouca sorte no primeiro golo, é muito parecido com o que sofremos no Dragão. A primeira equipa a marcar um golo podia ter uma vantagem muito grande. Foi uma primeira parte equilibrada, mas esse primeiro golo bateu-nos porque acontece da forma como nos tem acontecido nesta competição. Os nossos jogadores têm azar nessa situação, foi um golpe duro para nós", começou por reconhecer o treinador luso no final da partida.

E prosseguiu na análise ao jogo: "O segundo golo já é um pouco infantil. De qualquer forma, há uma falta sobre o nosso jogador, o fiscal de linha podia ter feito melhor. Toda a dedicação, todo o trabalho, todo o esforço que tivemos esta semana não foi suficiente. Seguimos, resta-nos a qualificação para a Liga Europa, mas foi um golpe duro para esta equipa".

Face aos erros cometidos pela equipa, André Villas-Boas defendeu que a equipa tem ainda um longo caminho pela frente. "Temos muito a melhorar, mas trabalhámos como ninguém para este jogo, os jogadores lutaram até ao fim. A competição revela-se mais difícil e é uma boa experiência para aprender", salientou.

E o recorde 13 derrotas consecutivas do Marselha na Champions deixam Villas-Boas visivelmente incomodado. Triste recorde, 13 derrotas seguidas. Sinto-me pessoalmente humilhado, chegámos no fundo do poço. Entrámos com vontade e determinação. O meu papel é apoiar os jogadores", anotou o treinador dos gauleses, continuando: "Não tiro mérito do F. C. Porto, mas faltou sorte na segunda bola. Melhorámos depois dos 60 minutos. Já tinha avisado o quarto árbitro. Com 2-0, o jogo acabou para nós. O que tentei fazer foi passar mensagem de confiança para os jogadores".

O técnico português comentou a morte de Maradona e deixou uma sugestão à FIFA. "O falecimento do Maradona é uma péssima notícia, à qual se acrescenta a do Reinaldo Teles. Acho que a FIFA podia decidir retirar o número 10 de todas as equipas em homenagem a Maradona, seria importante essa homenagem para o melhor jogador de todos os tempos. É uma perda muito grande para o futebol. Era um génio", afirmou.